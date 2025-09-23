Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине Эрдоган считает, что европейские страны не смогут вечно помогать Украине

Европейская помощь Украине не может продолжаться вечно, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В беседе с журналистом американского телеканала Fox News он подчеркнул экономическое неравенство между Россией и Украиной, указав на финансовые ограничения европейских стран.

Мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, — указал Эрдоган.

Это заявление прозвучало на фоне растущих дискуссий в европейских странах об объемах и сроках поддержки Киева. Позиция Турции как члена НАТО, поддерживающего диалог с Россией, многие годы остается неизменной.

Также Эрдоган указывал, что конфликт на Украине в ближайшей перспективе вряд ли завершится. Такими словами он скептически отреагировал на прямой вопрос журналистов о возможностях установления мира.

Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих» могут ответить России резкой эскалацией конфликта после своего поражения на Украине. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен утверждает, что западные страны не готовы признавать провал стратегии и будут искать новые способы давления.