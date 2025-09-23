Европейская помощь Украине не может продолжаться вечно, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В беседе с журналистом американского телеканала Fox News он подчеркнул экономическое неравенство между Россией и Украиной, указав на финансовые ограничения европейских стран.
Мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, — указал Эрдоган.
Это заявление прозвучало на фоне растущих дискуссий в европейских странах об объемах и сроках поддержки Киева. Позиция Турции как члена НАТО, поддерживающего диалог с Россией, многие годы остается неизменной.
Также Эрдоган указывал, что конфликт на Украине в ближайшей перспективе вряд ли завершится. Такими словами он скептически отреагировал на прямой вопрос журналистов о возможностях установления мира.
Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих» могут ответить России резкой эскалацией конфликта после своего поражения на Украине. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен утверждает, что западные страны не готовы признавать провал стратегии и будут искать новые способы давления.