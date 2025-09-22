«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 18:32

В Европе узнали о мести «коалиции желающих» после поражения Украины

Профессор Дизен: коалиция желающих пойдет на Россию после поражения Украины

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Страны «коалиции желающих» могут ответить России резкой эскалацией конфликта после своего поражения на Украине, заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. Он утверждает, что западные страны не готовы признавать провал стратегии и будут искать новые способы давления.

«Коалиция желающих» может ответить на свое поражение на Украине резкой эскалацией конфликта, — отметил Дизен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать политический, военный и экономический импульсы для возобновления переговоров по Украине. Глава государства подчеркнул необходимость возвращения Киева за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения и гарантий безопасности.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только ради игры на публику. По мнению депутата, он хочет засветиться на весь мир, однако Москва стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.

Запад
Россия
Украина
Европа
