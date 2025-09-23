В России хотят запретить один вид рекламы на ТВ

Рекламу импортных игрушек на детских телеканалах в России следует запретить, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. По ее словам, которые передает ТАСС, данная мера позволит уменьшить маркетинговое давление иностранных брендов.

Предлагается запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Такая мера уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы, и даст преимущество отечественной продукции, — подчеркнула депутат.

Также парламентарий предложила утвердить официальный перечень игрушек, рекомендованных для государственных детских садов. Лантратова объяснила, что благодаря этому получится привести к единому стандарту использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что продажи некогда популярных в России игрушек лабубу в августе упали на 52%, до 457 млн рублей. Средний чек снизился на 18% по сравнению с июлем текущего года. Аналитики напомнили, что бум на игрушку случился в мае, когда спрос вырос на целых 4700%.

До этого стало известно, что у россиян возвращается мода на ретроигрушки, такие как тамагочи и радуга-пружинка. Поисковые запросы со словами «тамагочи», tamagotchi original и «виртуальный питомец» выросли на 312% с мая по август 2025 года. Количество заказов в категориях ретрогаджетов и игрушек увеличилось на 228%.