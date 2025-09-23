«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:51

В России хотят запретить один вид рекламы на ТВ

Депутат Лантратова: нужно запретить рекламу импортных игрушек на детских каналах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рекламу импортных игрушек на детских телеканалах в России следует запретить, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. По ее словам, которые передает ТАСС, данная мера позволит уменьшить маркетинговое давление иностранных брендов.

Предлагается запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Такая мера уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы, и даст преимущество отечественной продукции, — подчеркнула депутат.

Также парламентарий предложила утвердить официальный перечень игрушек, рекомендованных для государственных детских садов. Лантратова объяснила, что благодаря этому получится привести к единому стандарту использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что продажи некогда популярных в России игрушек лабубу в августе упали на 52%, до 457 млн рублей. Средний чек снизился на 18% по сравнению с июлем текущего года. Аналитики напомнили, что бум на игрушку случился в мае, когда спрос вырос на целых 4700%.

До этого стало известно, что у россиян возвращается мода на ретроигрушки, такие как тамагочи и радуга-пружинка. Поисковые запросы со словами «тамагочи», tamagotchi original и «виртуальный питомец» выросли на 312% с мая по август 2025 года. Количество заказов в категориях ретрогаджетов и игрушек увеличилось на 228%.

игрушки
дети
Госдума
Яна Лантратова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Результат будет нулевым»: генерал о целях Зеленского при атаке на Москву
Россия потребовала объяснений от Болгарии в одном деле
Назван фактор, который положит конец «зарплатной гонке» в России
В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Общественник объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.