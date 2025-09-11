Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 18:13

У россиян появилась новая необычная ретро-мода

Ретро-игрушки стали пользоваться большим спросом у россиян

У россиян возвращается мода на ретро-игрушки, такие как тамагочи и радуга-пружинка, пишет Telegram-канал «Кровавая барыня». Пользователи стали активно интересоваться моделями Tamagotchi Original, Pix и Qpet. Поисковые запросы со словами «тамагочи», «tamagotchi original» и «виртуальный питомец» выросли на 312% с мая по август 2025 года. Количество заказов в категориях ретро-гаджетов и игрушек увеличилось на 228%.

Пиковые всплески интереса пришлись на начало летних каникул и конец августа, что связано с возвращением в школу. Однако именно в сентябре спрос закрепился и начал активно расти, что, вероятно, связано с запретом использования телефонов на уроках.

Причиной такой популярности связывают с популярностью такого контента в социальных сетях. Там опубликованы сотни тысяч публикаций с хэштегами tamagotchi, 90skids и retrogadgets, а ролики с этими игрушками набирают миллионы просмотров.

Ранее 26-летняя жительница Москвы официально продала свою душу в обмен на коллекцию игрушек лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. Девушка по имени Карина подписала соответствующий документ и скрепила его собственной кровью. По данным источника, объявление о продаже души за 100 тыс. рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. Он пояснил, что сделал это ради популярности и в шуточных целях.

игрушки
мода
социальные сети
покупки
