Экс-мэра Иванова признали виновным в незаконных выплатах премий себе Экс-мэра Иванова Шарыпова обязали вернуть более 3 млн рублей незаконных выплат

Суд обязал бывшего мэра Иванова Владимира Шарыпова вернуть более 3 млн рублей, признанных неосновательным обогащением, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. По данным ведомства, экс-чиновник самовольно начислял себе стимулирующие выплаты, не урегулировав конфликт интересов.

Установлено, что Владимир Шарыпов, занимая должность главы городского округа Иваново, в период с 2016 года по 2024 год единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. Их общая сумма превысила 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мер по урегулированию конфликта интересов бывший чиновник не принял. Суд согласился с доводами ведомства и решил удовлетворить иск.

