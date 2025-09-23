«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:07

Экс-мэра Иванова признали виновным в незаконных выплатах премий себе

Экс-мэра Иванова Шарыпова обязали вернуть более 3 млн рублей незаконных выплат

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд обязал бывшего мэра Иванова Владимира Шарыпова вернуть более 3 млн рублей, признанных неосновательным обогащением, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России. По данным ведомства, экс-чиновник самовольно начислял себе стимулирующие выплаты, не урегулировав конфликт интересов.

Установлено, что Владимир Шарыпов, занимая должность главы городского округа Иваново, в период с 2016 года по 2024 год единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. Их общая сумма превысила 3 млн рублей, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мер по урегулированию конфликта интересов бывший чиновник не принял. Суд согласился с доводами ведомства и решил удовлетворить иск.

Ранее стало известно, что бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев отправился в зону проведения специальной военной операции. Экс-чиновник был осужден за получение взятки.

Установлено, что с декабря 2022 года по март 2023 года Алеев получил от ООО «Тракер» $22 тыс. (1,8 млн рублей). За это он ускорил оформление товаров народного потребления и подакцизных автомобилей, проходивших через Обнинский таможенный пост Калужской таможни.

Генпрокуратура
Иваново
выплаты
премии
