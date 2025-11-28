День матери
28 ноября 2025 в 17:15

Будет 13-я пенсия: пенсионеров обрадовали приятным сюрпризом перед Новым годом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российских пенсионеров в конце года ждёт неожиданная хорошая новость — в декабре 2025 года часть получателей страховых пенсий увидит на своем счету досрочную январскую выплату. По сути, это станет аналогом «13-й пенсии», которая придёт раньше обычного графика. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что изменения связаны с длинными новогодними выходными.

Экономист пояснил, что пенсионеры, у которых дата выплаты приходится на период до 11 января, получат деньги заранее — ещё в декабре, пишет News.ru. Причина проста: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в стране будут праздничные и выходные дни, и график нужно скорректировать. Специалист также отметил, что досрочная пенсия за январь будет выше декабрьской, потому что в нее уже включат индексацию. Напоминается, что ранее было принято решение индексировать страховые пенсии темпами выше уровня инфляции.

По данным эксперта, в первую очередь это коснётся пенсионеров, которые получают деньги через банки. Те, кто пользуется услугами «Почты России», смогут получить выплаты в привычные даты. Если срок выдачи совпадёт с выходным, пенсию выдадут заранее — этот порядок сохраняется. Балынин добавил, что при необходимости пенсионеры могут уточнить детали в своих банках или почтовых отделениях — там подскажут точные сроки доставки денег.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, будут ли повышать пенсионный возраст в России. Подробнее в материале News.ru.

Проверено редакцией
пенсии
выплаты
пенсионеры
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
