Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:41

Онищенко объяснил, как обезопасить Россию от «запретов акушерки Урсулы»

Онищенко: Россия должна производить свои лекарства на случай запрета поставок

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: NEWS.ru

России необходимо обеспечить производство собственных лекарственных препаратов, заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе брифинга на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: как защитить себя от вирусов?». По его словам, это поможет избежать проблем на случай запрета поставок из-за рубежа, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть перечень препаратов, которые мы должны производить только сами. Потому что от этого зависит безопасность государства, биологическая и какая хотите <…> Если этого не будет, то мы должны будем их покупать, и взбредет какой-нибудь там Урсуле, акушерке, в голову запретить нам поставку вакцин, и все, — сказал Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что на удаленный режим работы вне зависимости от эпидемий можно переводить ряд офисных работников и представителей профессий, занимающихся аналитической работой. Он добавил, что для этого не нужно менять законодательную базу. Академик отметил, что онлайн-формат дает определенные преимущества, в частности, позволяет сэкономить время на дорогу.

Россия
Геннадий Онищенко
лекарства
производства
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.