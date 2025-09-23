Онищенко объяснил, как обезопасить Россию от «запретов акушерки Урсулы»

России необходимо обеспечить производство собственных лекарственных препаратов, заявил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе брифинга на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: как защитить себя от вирусов?». По его словам, это поможет избежать проблем на случай запрета поставок из-за рубежа, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть перечень препаратов, которые мы должны производить только сами. Потому что от этого зависит безопасность государства, биологическая и какая хотите <…> Если этого не будет, то мы должны будем их покупать, и взбредет какой-нибудь там Урсуле, акушерке, в голову запретить нам поставку вакцин, и все, — сказал Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что на удаленный режим работы вне зависимости от эпидемий можно переводить ряд офисных работников и представителей профессий, занимающихся аналитической работой. Он добавил, что для этого не нужно менять законодательную базу. Академик отметил, что онлайн-формат дает определенные преимущества, в частности, позволяет сэкономить время на дорогу.