Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:11

Онищенко объяснил, кого можно перевести на удаленку в случае эпидемий

Онищенко: в случае эпидемии на удаленную работу можно перевести аналитиков

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На удаленный режим работы вне зависимости от эпидемий можно переводить ряд офисных работников и представителей профессий, занимающихся аналитической работой, заявил в ходе брифинга на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: как защитить себя от вирусов?» академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что для этого не нужно менять законодательную базу, передает корреспондент NEWS.ru. Онищенко отметил, что онлайн-формат дает определенные преимущества, в частности, позволяет сэкономить время на дорогу.

В принципе на онлайн, я считаю, некоторые группы профессий, особенно те, которые занимаются экспертно-аналитической работой, <…> можно переводить, — сказал ученый.

Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что в периоды вспышек гриппа или респираторных инфекций перевод сотрудников на удаленный режим работы может оказаться эффективным решением. Однако он отметил, что окончательное решение о переходе на этот формат работы принимает работодатель.

До этого в ВОЗ рассказали, что риски возвращения к уровням заболеваемости COVID-19, характерным для пандемии, в России невелики. Там отметили, что это связано с повышением уровня популяционного иммунитета благодаря вакцинации и перенесенным заболеваниям.

Россия
Геннадий Онищенко
инфекции
эпидемии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о госпитализации актера Панкратова-Черного
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.