Онищенко объяснил, кого можно перевести на удаленку в случае эпидемий

Онищенко: в случае эпидемии на удаленную работу можно перевести аналитиков

На удаленный режим работы вне зависимости от эпидемий можно переводить ряд офисных работников и представителей профессий, занимающихся аналитической работой, заявил в ходе брифинга на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: как защитить себя от вирусов?» академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что для этого не нужно менять законодательную базу, передает корреспондент NEWS.ru. Онищенко отметил, что онлайн-формат дает определенные преимущества, в частности, позволяет сэкономить время на дорогу.

В принципе на онлайн, я считаю, некоторые группы профессий, особенно те, которые занимаются экспертно-аналитической работой, <…> можно переводить, — сказал ученый.

Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что в периоды вспышек гриппа или респираторных инфекций перевод сотрудников на удаленный режим работы может оказаться эффективным решением. Однако он отметил, что окончательное решение о переходе на этот формат работы принимает работодатель.

До этого в ВОЗ рассказали, что риски возвращения к уровням заболеваемости COVID-19, характерным для пандемии, в России невелики. Там отметили, что это связано с повышением уровня популяционного иммунитета благодаря вакцинации и перенесенным заболеваниям.