20 сентября 2025 в 10:30

В ВОЗ рассказали, когда удаленка полезна для сотрудников

ВОЗ: перевод сотрудников на удаленку может помочь в периоды эпидемий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В периоды вспышек гриппа или респираторных инфекций перевод сотрудников на удаленный режим работы может оказаться эффективным решением, сообщил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. Однако он отметил, что окончательное решение о переходе на этот формат работы принимает работодатель.

Бердыклычев отметил, что дистанционная работа может снизить риск распространения инфекции, защитить наиболее уязвимые группы населения и обеспечить непрерывность работы ключевых служб. Тем не менее каждая организация должна самостоятельно анализировать свою конкретную ситуацию. В случае если в компании фиксируется значительное количество заболеваний, а сотрудники регулярно контактируют с группами повышенного риска, переход на временную удаленную работу может быть обоснованным и эффективным профилактическим шагом.

Также глава офиса ВОЗ напомнил о нескольких важных и простых мерах профилактики. Он рекомендовал оставаться дома при первых признаках гриппа или ОРВИ, обеспечивать достаточную вентиляцию в помещениях, надевать маски в местах с большим скоплением людей и активно продвигать вакцинацию.

Ранее в ВОЗ рассказали, что риски возвращения к уровням заболеваемости COVID-19, характерным для пандемии, в России невелики. Там отметили, что это связано с повышением уровня популяционного иммунитета благодаря вакцинации и перенесенным заболеваниям.

