23 сентября 2025 в 16:51

«Никто не расслабляется»: Онищенко об оценках коронавируса ВОЗ

Онищенко: ВОЗ снизила оценку глобального риска ковида до умеренного

Геннадий Онищенко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снизила оценку глобального риска заболеваемости COVID-19 c высокого до умеренного, заявил в ходе брифинга на тему: «Бум ОРВИ и вакцинация от гриппа: как защитить себя от вирусов?» заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что это также окажет влияние на Россию — теперь в регионах не будет резких подскоков заболеваемости, однако расслабляться тоже не стоит, передает корреспондент NEWS.ru с брифинга, который прошел в НСН.

Это не значит, что в каких-то регионах не будет подскоков заболеваемости, но никто не расслабляется по этому поводу, — сказал Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что России необходимо обеспечить производство собственных лекарственных препаратов. По его словам, это поможет избежать проблем на случай запрета поставок из-за рубежа.

До этого академик рассказал, что на удаленный режим работы вне зависимости от эпидемий можно переводить ряд офисных работников и представителей профессий, занимающихся аналитической работой. Он добавил, что для этого не нужно менять законодательную базу. Онищенко отметил, что онлайн-формат дает определенные преимущества, в частности, позволяет сэкономить время на дорогу.

