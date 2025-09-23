Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:44

Стало известно о госпитализации актера Панкратова-Черного

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали перед спектаклем

Александр Панкратов-Черный Александр Панкратов-Черный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, из-за чего он не сможет выйти на сцену в запланированном спектакле «Женихи» в Кургане, сообщается на сайте Курганской филармонии. Из публикации следует, что вместо него главную роль сыграет заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле «Женихи», не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. <...> Желаем Александру Васильевичу Панкратову-Черному скорейшего выздоровления, — рассказал собеседник.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко сообщила о госпитализации отца в реанимацию с проникающим ранением легкого и двумя сломанными ребрами после несчастного случая на рыбалке. Параллельно она поддерживает беременную подругу, также находящуюся в отделении реанимации на 33-й неделе, стараясь сохранять позитивный настрой.

До этого актер Илья Дель был экстренно госпитализирован в реанимацию после падения. Инцидент произошел вскоре после его выступлений в спектаклях «Театральный роман» в середине сентября. Театр имени Ленсовета, где артист работает с 2022 года, заменил все ближайшие спектакли с его участием.

театры
актеры
госпитализации
здоровье
