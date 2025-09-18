Отца Тодоренко госпитализировали с дырой в легком

Телеведущая и певица Регина Тодоренко сообщила о госпитализации отца с дырой в легком в реанимационное отделение в своем Telegram-канале. По ее словам, инцидент произошел на рыбалке, откуда родителя напрямую доставили в медицинское учреждение.

Мой папа тоже не отстает от трендов — с рыбалки прямиком туда же, но уже с дыркой в легком и бонусом в виде двух сломанных ребер, — написала она.

Параллельно артистка сообщила, что в реанимацию также попала ее беременная подруга, находящаяся на 33-й неделе срока. Однако, по словам знаменитости, она старается не унывать и держать позитивный настрой, поскольку внутри нее также сидит «пятикилограммовое чудо».

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева объяснила, что у Тодоренко небольшие перерывы в беременностях, поэтому ее тело помнит, как вынашивало предыдущего ребенка. Каждая женщина переносит беременность по-своему, и ведущей повезло в этом плане, отметила она.

До этого Тодоренко и певец Влад Топалов сообщили, что уже знают пол будущего ребенка. Однако пара не стала делиться с общественностью подробностями. Согласно предположениям подписчиков, они ждут девочку, поскольку выражение лица телеведущей было очень удивленным. Пара воспитывает двоих сыновей.