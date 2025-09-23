Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:27

Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Боец из бригады «Бешеные псы» пронес раненого товарища более двух километров под угрозой удара со стороны Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале бригады. Во время выполнения боевой задачи группа столкнулась с атакой FPV-дрона противника.

Один из бойцов с позывным Увар получил серьезные осколочные ранения и травму ноги. Командир группы оперативно оказал первую помощь и принял решение о эвакуации раненого. Поскольку Увар не мог двигаться самостоятельно, а его товарищ по прозвищу Сухой снял бронежилет, поднял раненого на плечи и, рискуя своей жизнью, перенес его более двух с половиной километров по открытому пространству. Несмотря на опасность повторной атаки, он успешно передал Увара группе эвакуации.

Ранее дрон-тяжеловес из линейки «Форс» позволил спасти военнослужащего ВС РФ, который потерял ногу в результате взрыва танкового снаряда на Запорожском направлении. Беспилотник доставил на поле боя средства для перевязки и лекарственные препараты, чтобы солдат оказал себе первую помощь.

бойцы
СВО
ВС РФ
раненые
