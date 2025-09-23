Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ Боец бригады «Бешеные псы» пронес раненого товарища больше двух километров

Боец из бригады «Бешеные псы» пронес раненого товарища более двух километров под угрозой удара со стороны Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале бригады. Во время выполнения боевой задачи группа столкнулась с атакой FPV-дрона противника.

Один из бойцов с позывным Увар получил серьезные осколочные ранения и травму ноги. Командир группы оперативно оказал первую помощь и принял решение о эвакуации раненого. Поскольку Увар не мог двигаться самостоятельно, а его товарищ по прозвищу Сухой снял бронежилет, поднял раненого на плечи и, рискуя своей жизнью, перенес его более двух с половиной километров по открытому пространству. Несмотря на опасность повторной атаки, он успешно передал Увара группе эвакуации.

Ранее дрон-тяжеловес из линейки «Форс» позволил спасти военнослужащего ВС РФ, который потерял ногу в результате взрыва танкового снаряда на Запорожском направлении. Беспилотник доставил на поле боя средства для перевязки и лекарственные препараты, чтобы солдат оказал себе первую помощь.