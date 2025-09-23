В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине

США в какой-то момент могут прекратить содействовать урегулированию украинского кризиса, предупредил в эфире NBC News американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, возможность вести переговоры с обеими сторонами имеет только Вашингтон.

В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль, — сказал Рубио.

Госсекретарь США уточнил, что Вашингтон рано или поздно также может «принять решение о введении новых санкций».

Кроме того, Рубио отметил, что Украине нужно согласиться на договоренности по урегулированию кризиса. Он подчеркнул, что разрешение этого кризиса является приоритетом для американского лидера Дональда Трампа.

При этом ранее Рубио заявил, что США не намерены вводить новые меры против Москвы, пока страны Европы продолжают закупки российской нефти. По его словам, Евросоюз требует от Вашингтона новых антироссийских ограничений.

До этого журналисты французской газеты Le Figaro написали, что Трамп пытается дистанцироваться от НАТО, выдвигая новые условия для введения антироссийских санкций. По их мнению, на деле эти заявления остаются словами и конкретные меры не принимаются. Авторы материала отметили, что глава Белого дома порой делает обнадеживающие заявления, которые еще больше запутывают членов Североатлантического альянса.