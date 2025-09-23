Рубио раскрыл главное условие для введения новых санкций США против России Рубио: новые меры США против РФ зависят от прекращения европейских закупок нефти

США не намерены вводить новые меры против Москвы, пока страны Европы продолжают закупки российской нефти, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. По его словам, Евросоюз требует от Вашингтона новых антироссийских ограничений.

[Страны ЕС] требуют от нас всего этого (введения санкций. — NEWS.ru), однако в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России. Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они, — высказался Рубио.

Ранее журналисты французской газеты Le Figaro написали, что президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться от НАТО, выдвигая новые условия для введения антироссийских санкций. По их мнению, на деле эти заявления остаются словами и конкретные меры не принимаются. Авторы материала отметили, что глава Белого дома порой делает обнадеживающие заявления, которые еще больше запутывают членов Североатлантического альянса.

Кроме того, американские власти планируют ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), которые затронут деятельность всей организации, а не отдельных сотрудников. По данным источников, обсуждение таких ограничений активно ведется в правительственных кругах США, однако точные сроки их введения пока не установлены.