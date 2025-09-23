Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:26

Рубио раскрыл главное условие для введения новых санкций США против России

Рубио: новые меры США против РФ зависят от прекращения европейских закупок нефти

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не намерены вводить новые меры против Москвы, пока страны Европы продолжают закупки российской нефти, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. По его словам, Евросоюз требует от Вашингтона новых антироссийских ограничений.

траны ЕС] требуют от нас всего этого (введения санкций. — NEWS.ru), однако в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России. Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они, — высказался Рубио.

Ранее журналисты французской газеты Le Figaro написали, что президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться от НАТО, выдвигая новые условия для введения антироссийских санкций. По их мнению, на деле эти заявления остаются словами и конкретные меры не принимаются. Авторы материала отметили, что глава Белого дома порой делает обнадеживающие заявления, которые еще больше запутывают членов Североатлантического альянса.

Кроме того, американские власти планируют ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), которые затронут деятельность всей организации, а не отдельных сотрудников. По данным источников, обсуждение таких ограничений активно ведется в правительственных кругах США, однако точные сроки их введения пока не установлены.

Марко Рубио
США
Европа
Россия
санкции
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы сроки возобновления работы бывшего завода Toyota в Петербурге
Стало известно о госпитализации актера Панкратова-Черного
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.