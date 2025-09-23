Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лолита оценила идею запрета на посещение магазинов с питомцами

Певица Лолита призвала оставить за кафе право разрешать посещения с питомцами

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы заведений общественного питания и магазинов должны самостоятельно решать, пускать ли посетителей с собаками, заявила «Ридусу» певица Лолита Милявская. Артистка обратила внимание, что в некоторых кафе предусмотрены миски для животных, а владельцы питомцев уже привыкли собираться в таких местах за чашкой кофе.

Собственник должен принимать решение, пускать или нет. Есть кафешки, где даже миски предусмотрены для животных. И владельцы четвероногих встречаются на чашку кофе с радостью. Как быть с этим? И в магазинах видела только очень маленьких собак на руках у владельцев. Мне они не мешают точно, — высказалась Лолита.

Певица отметила, что запрет на собак в общественных местах приведет лишь к новым проблемам и усложнит жизнь как людям, так и питомцам. В пример она привела Китай, где были приняты схожие ограничения для владельцев животных.

Ранее в Госдуме предложили запретить владельцам собак заходить с ними в магазины, заведения общепита, медицинские, образовательные и культурные учреждения. Соответствующая норма вошла в законопроект по совершенствованию законодательства об обращении с животными.

