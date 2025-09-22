«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:37

Умер знаменитый российский судья

Скончался зампред Свердловского облсуда Евгений Шумков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместитель председателя Свердловского областного суда Евгений Шумков умер возрасте 50 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Он также возглавлял региональное отделение организации «Российское объединение судей». Точные причины смерти не уточняются.

После продолжительной болезни он ушел из жизни в возрасте 50 лет, — сказано в сообщении.

Коллеги отмечали, что Шумков прошел все ступени судебной системы и был одним из первых мировых судей, назначенных в 2002 году. Он окончил Уральский юридический институт МВД и до службы в судах работал в полиции.

Евгений Сергеевич запомнится коллегам не только как блестящий юрист и мудрый руководитель, но и как принципиальный, отзывчивый и душевный человек, готовый всегда поддержать в трудную минуту и поделиться бесценным опытом, — отметили в пресс-службе свердловских судов.

Ранее на 82-м году жизни скончался известный американский писатель и сценарист Томас Перри. Автор десятков популярных детективов и триллеров умер 15 сентября, оставив после себя значительное литературное наследие.

Свердловская область
Екатеринбург
смерти
судьи
