Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 22 сентября? Что происходит у Березового, Волчанска, Катериновки, Купянска, Константиновки, Красного Лимана, Липцев, Малиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Нелеповки, Покровска, Полтавки, Предтечино, Торского, Успеновки, Харькова, Шандриголово, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении войска РФ продвигаются южнее Новоивановки в сторону Успеновки.

«Продолжается атака ВС РФ в районе Калиновского. На Покровском направлении обстановка остается напряженной. ВС РФ продвигаются в жилой зоне западного района Покровска, занимают новые позиции в Новопавловке. По сведениям источников, ВСУ контратакуют в Никаноровке, ВС РФ продвигаются в сторону Софиевки и Владимировки, продолжаются бои за Новое Шахово. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются к востоку от Полтавки. На Краснолиманском направлении продолжается наступление ВС РФ. Сообщается об успехах в Шандриголово. Войска РФ оказывают давление на оборону противника в Среднем, наступают к Дерилово и Новоселовке, расширяют зону контроля в районе Ямполя», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении идут бои возле Синельниково и в Волчанске, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВС РФ с тяжелыми боями за каждое здание продвигаются на левом берегу. На участке фронта Меловое — Хатнее продолжаются бои, наши в ходе продвижения взяли в плен шесть украинских военных. С Краснолиманского направления поступают данные о заходе наших передовых подразделений в Ямполь, расположенный между Лиманом и Северском, при этом бои у последнего идут много месяцев. Видимо, наши решили резать логистику и обходить вражеский укрепрайон. Северо-западнее Лимана ВС России наступают в Шандриголово и окрестностях. У Покровска (Красноармейска) наши войска атаковали со стороны Новопавловки, расположенной юго-западнее города. Идут бои за Удачное», — отмечают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении ВСУ предпринимают попытки контратаковать рядом с населенными пунктами Малиновка и Чинишино, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На всех участках фронта этого направления мы имеем продвижение. Как бы ни старался помешать нам противник, перебрасывая дополнительные резервы, ничего у него не получается. Волчанский участок. Значительно продвинулись наши подразделения на левом берегу реки Волчьей в Волчанске. В районе населенного пункта Тихое также ВС РФ продвигаются вперед. В Синельниково в лесополосах ВС РФ сломили сопротивление противника и продвинулись на 200 метров. Была попытка контратаки со стороны врага ВСУ, но наши подразделения отработали четко, и ничего не получилось у вражеской стороны. Лиманское направление. Продолжаются бои, в ходе которых мы продолжаем давление на позиции ВСУ по направлению к Красному Лиману. Зачищаем село Шандриголово. В Кировске бои сместились в западную часть. Центральная часть Торского перешла под контроль ВС РФ», — сообщили военкоры.

