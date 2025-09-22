Первый снег спрогнозировали в одном регионе в конце сентября Синоптик Тишковец: в Татарстане с 27 по 28 сентября ожидается мокрый снег

В Татарстане с 27 по 28 сентября ожидается мокрый снег с дождем, заявил «Татар-информу» синоптик Евгений Тишковец. При этом, по его словам, сугробов не ожидается — все осадки при падении на землю будут таять.

В предстоящие выходные высока вероятность, что к дождям будут примешиваться «белые мухи» — мокрый снег, при падении на землю он будет тут же таять, — уточнил Тишковец.

По его словам, до устойчивого первого снега в регионе еще далеко. Существенные осадки ожидаются не раньше второй половины ноября.

Ранее Тишковец сообщил, что в следующие выходные снежный покров появится на северо-востоке европейской территории России, на Полярном Урале и на западе Югры. В ночное время столбики термометров там будут достигать отрицательных значений.