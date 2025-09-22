«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:42

Первый снег спрогнозировали в одном регионе в конце сентября

Синоптик Тишковец: в Татарстане с 27 по 28 сентября ожидается мокрый снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане с 27 по 28 сентября ожидается мокрый снег с дождем, заявил «Татар-информу» синоптик Евгений Тишковец. При этом, по его словам, сугробов не ожидается — все осадки при падении на землю будут таять.

В предстоящие выходные высока вероятность, что к дождям будут примешиваться «белые мухи» — мокрый снег, при падении на землю он будет тут же таять, — уточнил Тишковец.

По его словам, до устойчивого первого снега в регионе еще далеко. Существенные осадки ожидаются не раньше второй половины ноября.

Ранее Тишковец сообщил, что в следующие выходные снежный покров появится на северо-востоке европейской территории России, на Полярном Урале и на западе Югры. В ночное время столбики термометров там будут достигать отрицательных значений.

погода
снег
Татарстан
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Одно из российских кладбищ решили оставить без оградок на могилах
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Выявлены грубые ошибки при приемке обрушившейся школы под Новосибирском
«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.