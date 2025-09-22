Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги

Вооруженные силы России сегодня ночью, 22 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 22 сентября

Российские военные в ночь на 22 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины с применением более 140 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Поражены цели в Запорожье (ФАБ с УМПК), Киеве и пригороде (работали „Герани“), а также в Полтавской, Николаевской, Харьковской, Сумской областях. В Борисполе Киевской области атакован позиционный район ЗРК Patriot, пожары охватили промзону в районе большого логистического терминала ООО „Юниверсал Лоджистик“. Зафиксирован пожар на территории авиабазы Миргород в Полтавской области», — уточнил он.

Для удара по киевскому аэродрому Борисполь были задействованы новые реактивные БПЛА «Герань-3», пишет Telegram-канал «Военная сводка».

«Ночью нанесен удар по позиции американского ЗРК Patriot в киевском аэропорту Борисполь. Были задействованы новенькие реактивные „Герани-3“ с крейсерской скоростью полета 370–410 км/ч», — сообщили военкоры.

В ночь на 22 сентября, по данным Telegram-канала Readovka, также были атакованы предприятия оборонного комплекса в Запорожье.

«Предположительно, одной из целей стал завод по производству авиационных двигателей „Мотор Сич“. Местные жители отмечали большое количество прилетов, которые не прекращались до самого утра», — говорится в сообщении канала.

Всего зафиксировано 24 эпизода ударов по объектам на территории Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, атака носила комплексный характер: массированные волны БПЛА и ракет, удары по аэродромам, складам и логистике.

«Цели ударов: авиабазы и аэродромы (Миргород, Полтава), военная логистика и склады снабжения (Кременчуг, Полтавский район, Сумы), пункты временной дислокации (Николаев и область), военные гарнизоны и учебные части (Гончаровское, Черниговщина), энергетика и узлы связи (Киевщина, Харьковщина), аэропорт и прилегающая инфраструктура (Борисполь — фиксировались попадания и пожары).

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

