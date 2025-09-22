«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 12:38

«Пусть будет»: Эрдоган об инициативе союза с Россией и КНР

Эрдоган воздержался от оценки предложения о союзе с Россией и Китаем

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не полностью ознакомлен с инициативой лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о возможном союзе Анкары, Москвы и Пекина. Он отметил, что решение будет принято «так, как лучше», сообщает РИА Новости.

Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше, — сказал Эрдоган.

Бахчели предложил Турции сформировать стратегический альянс с Китаем и Россией в противовес включающей США и Израиль «коалиции зла». Политик считает, что Израиль угрожает региональной стабильности и безопасности Турции, он призывал тщательно рассмотреть возможные сценарии развития событий.

Ранее по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции заявлял, что отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм. Переговоры прошли на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

До этого Эрдоган заявил, что стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование кризиса. По его словам, усилия Турции направлены на установление справедливого и прочного мира.

Реджеп Эрдоган
Турция
Россия
Китай
