22 сентября 2025 в 12:26

Журова осудила МОК за попытку не пустить российских фигуристов на Олимпиаду

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне триумфального выступления российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян может не допустить их до Олимпиады в Италии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, в таком случае речь будет идти о недобросовестной конкуренции.

Все может быть. В этой ситуации можно ожидать от них все, что угодно. В моем понимании это будет недобросовестная конкуренция. Если Петросян и Гуменник выиграют Олимпиаду, всем будет понятно, откуда они. Эти моменты могут кого-то в этой специальной комиссии МОК остановить. Ребят допустили [до отбора]. Поверьте, их проверили, уже перепроверили десять раз. Дополнительные претензии могут быть связаны с тем, что они слишком хорошо выступили, — предположила Журова.

Ранее сообщалось, что победители отборочного турнира Олимпиады-2026 Петросян и Гуменник должны получить одобрение специальной комиссии МОК для участия в соревнованиях. Дальнейшая процедура допуска спортсменов будет осуществляться в соответствии с решениями исполкома организации.

Светлана Журова
Госдума
фигуристы
российские спортсмены
