22 сентября 2025 в 12:30

В Москве лиса пробралась на территорию детского сада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лиса пробралась на территорию детского сада в Москве, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел на Нагатинской улице.

На место были вызваны сотрудники оперативных служб. Подробностей происшествия не приводится.

Ранее в Ростовской области третьеклассник чудом выжил после нападения домашнего волка. Группа школьников после уроков отправилась в гости к однокласснице, которая рассказывала, что у нее дома живет хищник. Волк, оказавшийся неприрученным, мгновенно набросился на одного из мальчиков, сжав челюсти на его груди. Ребенок был экстренно госпитализирован с серьезными травмами, но врачи смогли стабилизировать его состояние.

До этого в Камчатском крае лиса украла у мужчины телефон и принялась бегать по улице, записывая видео. Разъяренный владелец устройства гонялся за животным по пляжу, не в силах его поймать.

лисы
Москва
животные
Россия
