Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером

В Камчатском крае лиса украла у мужчины телефон и принялась бегать по улице, записывая видео, передает Telegram-канал Svodka25. Разъяренный владелец устройства гонялся за животным по пляжу, не в силах его поймать.

Изначально житель Камчатки сам протянул телефон лисице, в шутку предлагая снять видео. Животное не растерялось, схватило телефон и побежало. Владельцу пришлось гоняться за лисицей-блогером по пляжу, осыпая ее проклятиями.

Ранее в одном из храмов Ленинградской области верующие обнаружили кота-«христианина». Его сняли на видео: животное невозмутимо лежало на ковре в церкви и слушало молитвы. Кот пробыл у иконостаса все два часа службы. Он не мешал и не мяукал во время службы, а лишь смиренно лежал. После он отправился вслед за батюшкой.

При этом рыжий кот по кличке Урсик, который стал известен в Сети как «самый православный кот в России», сам пришел жить в Староладожский Никольский мужской монастырь в Ленобласти. Отмечается, что возраст животного — около года. Он тянется к людям и нередко заходит в храм.