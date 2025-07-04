Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 17:50

Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером

Лиса на Камчатке украла телефон и записала побег на видео

Фото: Thomas Sbampato/Global Look Press

В Камчатском крае лиса украла у мужчины телефон и принялась бегать по улице, записывая видео, передает Telegram-канал Svodka25. Разъяренный владелец устройства гонялся за животным по пляжу, не в силах его поймать.

Изначально житель Камчатки сам протянул телефон лисице, в шутку предлагая снять видео. Животное не растерялось, схватило телефон и побежало. Владельцу пришлось гоняться за лисицей-блогером по пляжу, осыпая ее проклятиями.

Ранее в одном из храмов Ленинградской области верующие обнаружили кота-«христианина». Его сняли на видео: животное невозмутимо лежало на ковре в церкви и слушало молитвы. Кот пробыл у иконостаса все два часа службы. Он не мешал и не мяукал во время службы, а лишь смиренно лежал. После он отправился вслед за батюшкой.

При этом рыжий кот по кличке Урсик, который стал известен в Сети как «самый православный кот в России», сам пришел жить в Староладожский Никольский мужской монастырь в Ленобласти. Отмечается, что возраст животного — около года. Он тянется к людям и нередко заходит в храм.

Камчатка
лисы
видео
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram внезапно перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.