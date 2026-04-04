В ряде школ под Томском могут распустить 10–11-е классы

В Шегарском районе Томской области рассматривают возможность закрытия 10–11-х классов в сельских школах, сообщает Lenta.ru. По информации журналистов, в учебных заведениях не хватает педагогов.

Официального подтверждения этой меры от регионального департамента образования не поступало. Ожидается, что окончательное решение будет доведено до семей учащихся в конце апреля после подготовки всей документации. Родители выражают серьезную обеспокоенность тем, что их детям придется искать способы продолжения обучения в других населенных пунктах.

Ранее директор лицея № 369 в Санкт-Петербурге Константин Тхостов заявил, что введение второго обязательного иностранного языка может перегрузить школьников. По его словам, эта идея потеряла актуальность в современных реалиях.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что эксперимент с оценками за поведение в школах прошел успешно. При этом он отметил, что спешить с введением таких отметок не стоит, инициативу нужно доработать. Глава СПЧ подчеркнул, что важно также снизить нагрузку на учителей в школах.