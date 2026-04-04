04 апреля 2026 в 12:13

В ряде школ под Томском могут распустить 10–11-е классы

Школы в Шегарском районе могут распустить 10–11-е классы

В Шегарском районе Томской области рассматривают возможность закрытия 10–11-х классов в сельских школах, сообщает Lenta.ru. По информации журналистов, в учебных заведениях не хватает педагогов.

Официального подтверждения этой меры от регионального департамента образования не поступало. Ожидается, что окончательное решение будет доведено до семей учащихся в конце апреля после подготовки всей документации. Родители выражают серьезную обеспокоенность тем, что их детям придется искать способы продолжения обучения в других населенных пунктах.

Ранее директор лицея № 369 в Санкт-Петербурге Константин Тхостов заявил, что введение второго обязательного иностранного языка может перегрузить школьников. По его словам, эта идея потеряла актуальность в современных реалиях.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что эксперимент с оценками за поведение в школах прошел успешно. При этом он отметил, что спешить с введением таких отметок не стоит, инициативу нужно доработать. Глава СПЧ подчеркнул, что важно также снизить нагрузку на учителей в школах.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

