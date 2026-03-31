Атака дрона на здание правительства в Белгороде попала на видео

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в соцсетях видео с моментом атаки украинского беспилотника по зданию правительства Белгородской области, в результате которой пострадали люди. По его словам, число раненых увеличилось до трех.

В результате пострадало три человека

По словам Гладкова, за помощью обратились еще две женщины — сотрудница и посетительница администрации. У обеих диагностированы минно-взрывные и баротравмы, при этом одна из пострадавших помещена в медучреждение, а вторая направлена на амбулаторное лечение, уточнил губернатор региона.

Утром 31 марта пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 92 украинских беспилотника над регионами России. Атаки велись с 23:00 до 07:00. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.