Финляндия должна на официальном уровне запретить украинскому президенту Владимиру Зеленскому использовать свою территорию для атак на Россию, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. В частности, политик обратился к правительству с требованием ограничить военную активность ВСУ в воздушном пространстве.

Нынешнее руководство Финляндии должно сказать Зеленскому, чтобы он прекратил подобные атаки через финскую территорию, — подчеркнул Мема.

По мнению политика, игнорирование пролетов украинских беспилотников несет прямую угрозу национальной безопасности. Он выразил опасение, что появление дронов ВСУ над Финляндией может повлечь за собой ответные меры со стороны России.

Ранее Мема заявил, что Финляндия совершила катастрофическую ошибку, разорвав связи с Россией и вступив в НАТО. По его словам, эти решения имеют негативные последствия на фоне текущего энергокризиса и разногласий в Альянсе.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны региона сбили семь беспилотных летательных аппаратов. По его словам, обломки одного из дронов упали в промзоне поселка имени Морозова, повредив кровлю неэксплуатируемого здания.