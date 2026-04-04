Гросси обратился к США и Израилю после ударов вблизи АЭС «Бушер»

Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/dpa/Global Look Press
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после удара вблизи АЭС «Бушер» призвал стороны к максимальной военной сдержанности, чтобы не допустить риска ядерной аварии, сообщило агентство в соцсетях. Он также напомнил о необходимости соблюдения семи ключевых принципов обеспечения ядерной безопасности.

Вновь призывая к максимальной военной сдержанности во избежание риска ядерной аварии, генеральный директор Гросси снова подчеркивает первостепенную важность соблюдения семи основных принципов обеспечения ядерной безопасности и защиты во время конфликта, — сказано в сообщении.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория иранской АЭС «Бушер» подверглась ударам со стороны США и Израиля, в результате погиб один сотрудник. По данным ведомства, атака не затронула ключевые объекты станции и не повлияла на ее работу.

До этого глава ОАЭИ Мохаммад Эслами обвинил МАГАТЭ в соучастии в агрессии против Ирана. Так он оценил бездействие в отношении ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам.

