Робот-гуманоид с робопсом на поводке встречали пассажиров в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево заметили робота, который встречал пассажиров с табличкой, соответствующее видео появилось в соцсетях. В зоне прилета международного терминала электронный помощник ожидал делегацию из Китая.

Необычный встречающий привлек внимание окружающих: люди останавливались, чтобы рассмотреть его и снять на видео. В руках он держал поводок, на котором выгуливал пса-робота. Собака развлекала публику умением стоять на задних лапах.

Ранее в Московской области студентка Шатурского энергетического техникума 18-летняя Валерия Скотникова разработала робота для управления канализацией. Умное устройство в виде шкафа поможет контролировать работу насосов и предотвратит аварийные сбросы воды.

До этого ученые Томского государственного университета разработали и запатентовали роботехнический комплекс для помощи людям в условиях катастрофы. Он способен мониторить территории, подверженные химическому и радиоактивному заражению, сообщается на сайте учебного заведения. Изобретение направлено на снижение рисков для человека при выполнении сложных задач.