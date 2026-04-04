04 апреля 2026 в 12:42

Робот-гуманоид с робопсом на поводке встречали пассажиров в Шереметьево

Робот с табличкой в руках встречал китайскую делегацию в Шереметьево

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропорту Шереметьево заметили робота, который встречал пассажиров с табличкой, соответствующее видео появилось в соцсетях. В зоне прилета международного терминала электронный помощник ожидал делегацию из Китая.

Необычный встречающий привлек внимание окружающих: люди останавливались, чтобы рассмотреть его и снять на видео. В руках он держал поводок, на котором выгуливал пса-робота. Собака развлекала публику умением стоять на задних лапах.

Ранее в Московской области студентка Шатурского энергетического техникума 18-летняя Валерия Скотникова разработала робота для управления канализацией. Умное устройство в виде шкафа поможет контролировать работу насосов и предотвратит аварийные сбросы воды.

До этого ученые Томского государственного университета разработали и запатентовали роботехнический комплекс для помощи людям в условиях катастрофы. Он способен мониторить территории, подверженные химическому и радиоактивному заражению, сообщается на сайте учебного заведения. Изобретение направлено на снижение рисков для человека при выполнении сложных задач.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

