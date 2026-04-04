04 апреля 2026 в 13:19

Разведка США пришла к неутешительному выводу по Ормузскому проливу

Reuters: Тегеран не планирует открывать Ормузский пролив в ближайшее время

Американская разведка пришла к выводу, что Иран вряд ли согласится на скорую разблокировку Ормузского пролива, сообщает агентство Reuters. Для Тегерана контроль над этой стратегической водной артерией превратился в единственный эффективный рычаг влияния на Вашингтон в условиях текущего конфликта, полагают журналисты.

Эксперты отмечают, что способность парализовать мировые поставки нефти дает Исламской Республике колоссальное преимущество в переговорах. Директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз выразил мнение, что влияние на энергорынок стало для страны ключевым инструментом защиты.

В попытке предотвратить разработку Ираном оружия массового поражения США передали Ирану оружие массового поражения, — заявил Ваэз.

Источник в Белом доме добавил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану единолично регулировать правила прохода судов после завершения активных боевых действий. Однако разведданные указывают на то, что Тегеран намерен и дальше удерживать цены на нефть высокими, оказывая тем самым прямое давление на американскую администрацию.

Ранее американский профессор Теодор Постол заявил, что США и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
