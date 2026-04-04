Разведка США пришла к неутешительному выводу по Ормузскому проливу Reuters: Тегеран не планирует открывать Ормузский пролив в ближайшее время

Американская разведка пришла к выводу, что Иран вряд ли согласится на скорую разблокировку Ормузского пролива, сообщает агентство Reuters. Для Тегерана контроль над этой стратегической водной артерией превратился в единственный эффективный рычаг влияния на Вашингтон в условиях текущего конфликта, полагают журналисты.

Эксперты отмечают, что способность парализовать мировые поставки нефти дает Исламской Республике колоссальное преимущество в переговорах. Директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз выразил мнение, что влияние на энергорынок стало для страны ключевым инструментом защиты.

В попытке предотвратить разработку Ираном оружия массового поражения США передали Ирану оружие массового поражения, — заявил Ваэз.

Источник в Белом доме добавил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану единолично регулировать правила прохода судов после завершения активных боевых действий. Однако разведданные указывают на то, что Тегеран намерен и дальше удерживать цены на нефть высокими, оказывая тем самым прямое давление на американскую администрацию.

Ранее американский профессор Теодор Постол заявил, что США и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.