Российские ученые открыли оазис в Антарктиде: как назвали, кто там живет?

Российские ученые открыли оазис в Антарктиде: как назвали, кто там живет?

Российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Что об этом известно, чем примечательно открытие, кто там живет, что такое антарктические оазисы?

Что российские ученые открыли в Антарктиде

Исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН вместе с учеными Арктического и Антарктического НИИ описали оазис на мысе Беркс — новый географический объект в Западной Антарктиде.

«Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ).

Как назвали оазис, кто там живет

Оазис покрыт горами и долинами, свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 квадратного километра. Среднегодовая температура воздуха на объекте составляет около минус 12 градусов. Там обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и некоторые другие птицы.

Отмечается, что ранее оазис считался нунатаком — скалой, торчащей из ледника.

«После того как мы подробно описали большое количество озер с различными условиями, эту территорию можно полноценно назвать оазисом. По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого», — рассказал младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков.

Окончательно название оазиса утвердит Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Что такое антарктические оазисы, чем они важны

Антарктические оазисы — это редкие участки суши, свободные ото льда, которые формируются из-за сочетания сильных ветров, рельефа и крайне низкой влажности. Они занимают менее 1% площади континента и часто включают озера с уникальными химическими и температурными условиями. Подобные территории представляют особый интерес для науки, позволяя изучать древний климат и устойчивость экосистем в экстремальной среде.

Из-за глобального потепления ученые допускают, что площадь некоторых оазисов может увеличиваться за счет отступления ледников, однако этот процесс неравномерен и зависит от локальных факторов. Так, в ряде регионов, наоборот, усиливаются снежные накопления и ледяной покров. Поскольку оазисы чувствительны к малейшим колебаниям климата, наблюдая за ними, ученые могут прогнозировать, как будет вести себя Антарктида при потеплении.

Кроме того, в оазисах живут организмы, приспособленные к холоду, сухости и солености — они живут в экстремально низких температурах, под высоким давлением и в отсутствии света. Кроме того, в оазисах можно изучать горные породы и рельеф напрямую, без многокилометрового ледяного покрова.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 4 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность



Наступление ВС России на Харьков 4 апреля: заградотряды, бойня у Купянска

Почему не работает Telegram сегодня, 4 апреля: сбои, когда заблокируют