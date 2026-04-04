04 апреля 2026 в 14:36

Российские ученые открыли оазис в Антарктиде: как назвали, кто там живет?

Российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Что об этом известно, чем примечательно открытие, кто там живет, что такое антарктические оазисы?

Что российские ученые открыли в Антарктиде

Исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН вместе с учеными Арктического и Антарктического НИИ описали оазис на мысе Беркс — новый географический объект в Западной Антарктиде.

«Всестороннее изучение 18 ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ).

Как назвали оазис, кто там живет

Оазис покрыт горами и долинами, свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 квадратного километра. Среднегодовая температура воздуха на объекте составляет около минус 12 градусов. Там обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и некоторые другие птицы.

Отмечается, что ранее оазис считался нунатаком — скалой, торчащей из ледника.

«После того как мы подробно описали большое количество озер с различными условиями, эту территорию можно полноценно назвать оазисом. По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого», — рассказал младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков.

Окончательно название оазиса утвердит Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).

Что такое антарктические оазисы, чем они важны

Антарктические оазисы — это редкие участки суши, свободные ото льда, которые формируются из-за сочетания сильных ветров, рельефа и крайне низкой влажности. Они занимают менее 1% площади континента и часто включают озера с уникальными химическими и температурными условиями. Подобные территории представляют особый интерес для науки, позволяя изучать древний климат и устойчивость экосистем в экстремальной среде.

Из-за глобального потепления ученые допускают, что площадь некоторых оазисов может увеличиваться за счет отступления ледников, однако этот процесс неравномерен и зависит от локальных факторов. Так, в ряде регионов, наоборот, усиливаются снежные накопления и ледяной покров. Поскольку оазисы чувствительны к малейшим колебаниям климата, наблюдая за ними, ученые могут прогнозировать, как будет вести себя Антарктида при потеплении.

Кроме того, в оазисах живут организмы, приспособленные к холоду, сухости и солености — они живут в экстремально низких температурах, под высоким давлением и в отсутствии света. Кроме того, в оазисах можно изучать горные породы и рельеф напрямую, без многокилометрового ледяного покрова.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 4 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность

Наступление ВС России на Харьков 4 апреля: заградотряды, бойня у Купянска

Почему не работает Telegram сегодня, 4 апреля: сбои, когда заблокируют

Михаил Родионов
М. Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

