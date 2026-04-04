04 апреля 2026 в 12:36

Магнитные бури сегодня, 4 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как улучшить самочувствие во время бури?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 апреля

В субботу, 4 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, вероятна магнитная буря: модель предполагала, что Кр-индекс с начала суток будет в красной зоне, на уровне пяти единиц и выше; после 12:00 мск ожидался переход в желтую зону.

Онлайн-график демонстрирует, что в промежуток между 00:00 и 03:00 мск на Земле была магнитная буря, почти достигшая уровня G2 (средняя). Затем Кр-индекс перешел к желтым значениями, а после 06:00 мск — к зеленым.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 85%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли 12 новых вспышек. 10 из них относятся к классу C (слабые), две — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,5.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 4 апреля, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В воскресенье, 5 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 55%. Кр-индекс начнет сутки в желтой зоне, после 09:00 мск состоится переход к нормальным значениям.

В лаборатории солнечной астрономии сообщили, что к Земле пришло облако плазмы средних размеров, поэтому наблюдается резкое усиление бурь и полярных сияний.

Как улучшить самочувствие во время бури

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается риск образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в такой период необходимо пить больше жидкости.

«Пить достаточно жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

В период геомагнитных возмущений людям, имеющим заболевания сердца, а также гипертоникам и гипотоникам надо снижать нагрузку на организм, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он пояснил, что магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма.

«В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил Умнов.

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 апреля: где сбои в России

Ликвидация «Батона» ВСУ, удар по Тольятти: новости СВО к утру 4 апреля

Обнаружили и уничтожили разведку ВСУ: успехи РФ к утру 4 апреля

Егор Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

