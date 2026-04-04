Лидер «Лейкерс» Лука Дончич получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги, из-за чего пропустит остаток регулярного чемпионата НБА. Уточняется, что игрок травмировался в матче против «Оклахома-Сити Тандер», где «Лейкерс» уступили со счетом 96:139, сообщает ESPN.

МРТ показала, что у Дончича растяжение второй степени, что, как правило, требует месячного восстановления. Однако в «Лейкерс» не стали давать комментариев относительно возвращения спортсмена в строй. При этом, указано в материале, «Лейкерс» осталось провести пять матчей в «регулярке», команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Ранее легендарный американский баскетболист Майкл Джордан был признан самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен по версии издания Sportico. По данным аналитиков журнала, реальный заработок шестикратного чемпиона НБА, завершившего карьеру в 2003 году, составил $3,28 млрд, однако с учетом инфляции эта сумма была пересчитана и достигла $4,5 млрд (больше 358 млрд рублей).

Тем временем выяснилось, что США могут рассмотреть возможность отмены чемпионата мира по футболу 2026 года из-за военного конфликта с Ираном. Как считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, страны — хозяйки турнира вряд ли смогут обеспечить безопасность спортивных объектов.