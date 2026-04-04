04 апреля 2026 в 14:17

Звезда НБА «погасла» в рамках регулярного чемпионата из-за травмы

Звезда НБА Дончич пропустит остаток регулярного чемпионата из-за травмы ноги

Лука Дончич Лука Дончич Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер «Лейкерс» Лука Дончич получил растяжение подколенного сухожилия левой ноги, из-за чего пропустит остаток регулярного чемпионата НБА. Уточняется, что игрок травмировался в матче против «Оклахома-Сити Тандер», где «Лейкерс» уступили со счетом 96:139, сообщает ESPN.

МРТ показала, что у Дончича растяжение второй степени, что, как правило, требует месячного восстановления. Однако в «Лейкерс» не стали давать комментариев относительно возвращения спортсмена в строй. При этом, указано в материале, «Лейкерс» осталось провести пять матчей в «регулярке», команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Ранее легендарный американский баскетболист Майкл Джордан был признан самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен по версии издания Sportico. По данным аналитиков журнала, реальный заработок шестикратного чемпиона НБА, завершившего карьеру в 2003 году, составил $3,28 млрд, однако с учетом инфляции эта сумма была пересчитана и достигла $4,5 млрд (больше 358 млрд рублей).

Тем временем выяснилось, что США могут рассмотреть возможность отмены чемпионата мира по футболу 2026 года из-за военного конфликта с Ираном. Как считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, страны — хозяйки турнира вряд ли смогут обеспечить безопасность спортивных объектов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

