Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу

США могут рассмотреть возможность отмены чемпионата мира по футболу 2026 года из-за военного конфликта с Ираном, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, страны — хозяйки турнира вряд ли смогут обеспечить безопасность спортивных объектов.

Проведение чемпионата мира по футболу может быть под угрозой. Он может не состояться. Как известно, Мексике, Канаде и США необходимо обеспечивать стабильные перелеты спортсменов, сдавать спортивные объекты и проводить мундиаль в условиях абсолютной политической спокойности. Но, как показывает практика, навряд ли до лета они все успокоятся. Угроза над турниром висит в связи с углублением конфликта на Ближнем Востоке, куда сейчас втянулись йеменские хуситы, которые обладают радикальной военной непредсказуемостью. Поэтому сторонники [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) от него отворачиваются, и противники начинают информационно его топить, — поделился Самонкин.

Ранее сообщалось, что перед чемпионатом мира 2026 года футболисты и болельщики сталкиваются с ужесточением визовых ограничений. Власти США ввели новые правила, которые уже привели к отказам во въезде для игроков и дополнительным требованиям к документам.