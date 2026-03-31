Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:38

Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу

Политолог Самонкин: США могут отменить ЧМ по футболу из-за войны с Ираном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США могут рассмотреть возможность отмены чемпионата мира по футболу 2026 года из-за военного конфликта с Ираном, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, страны — хозяйки турнира вряд ли смогут обеспечить безопасность спортивных объектов.

Проведение чемпионата мира по футболу может быть под угрозой. Он может не состояться. Как известно, Мексике, Канаде и США необходимо обеспечивать стабильные перелеты спортсменов, сдавать спортивные объекты и проводить мундиаль в условиях абсолютной политической спокойности. Но, как показывает практика, навряд ли до лета они все успокоятся. Угроза над турниром висит в связи с углублением конфликта на Ближнем Востоке, куда сейчас втянулись йеменские хуситы, которые обладают радикальной военной непредсказуемостью. Поэтому сторонники [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) от него отворачиваются, и противники начинают информационно его топить, — поделился Самонкин.

Ранее сообщалось, что перед чемпионатом мира 2026 года футболисты и болельщики сталкиваются с ужесточением визовых ограничений. Власти США ввели новые правила, которые уже привели к отказам во въезде для игроков и дополнительным требованиям к документам.

чемпионаты
футбол
США
Иран
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.