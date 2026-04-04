Запуск новейшего российского «Союза-5» вновь сорвался

Запуск российской двухступенчатой ракеты «Союз-5» («Сункар») комплекса Байтерек переносится, передает КазТАГ. По их данным, старт планировался 4 апреля, однако возникла необходимость проведения дополнительных проверок оборудования стартового комплекса и систем носителя.

После проведения необходимых проверок и устранения замечаний государственная комиссия примет решение о дате пуска, — сказал источник.

Это уже не первый перенос даты. Перед этим ракету собирались запустить 2 апреля, указано в материале.

Ранее сообщалось, что на головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а» разместили ракету с эмблемой Недели космоса. В госкорпорации отметили, что это символичный старт «финишной прямой» до большого события. В Роскосмосе также напомнили, что до начала Недели космоса осталось 15 дней. Она продлится с 6 по 12 апреля. Согласно указу президента России Владимира Путина, Неделя космоса будет проводиться в стране ежегодно.

Роскосмос также опубликовал видео с подготовкой к запуску «Союза-2.1а». На кадрах показана стартовая площадка с ракетой, уже установленной в вертикальном положении. Вокруг видны обслуживающие сооружения, техника и высокие мачты связи.