Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 11:40

В ЕС потребовали начать «раскулачивание» энергетических компаний

Пять стран ЕС предложили налог на сверхприбыль энергетических компаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Главы министерств финансов Австрии, Германии, Италии, Испании и Португалии призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, полученную в связи с ростом цен на топливо из-за операции США в Иране, пишет Reuters, в распоряжении которого оказалось письмо министров. Ранее глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи предупредил, что блокировка Ормузского пролива и удары по танкерам дестабилизируют мировой нефтяной рынок и провоцируют хаос.

Те, кто получают выгоду от последствий войны, должны помочь обществу, — говорится в документе.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака США на Иран спровоцировала тяжелейшие экономические последствия, которые уже начали проявляться в азиатском регионе из-за остановки поставок топлива. По его словам, масштаб бедствия для мирового рынка окажется «просто невиданным».

До этого профессор университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бесселя заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов. Также она спровоцировала рост биржевых цен на газ в Европе на 59%.

Европа
топливо
Ормузский пролив
Германия
Испания
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.