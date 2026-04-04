Экс-аналитик ЦРУ предупредил о разрушительном кризисе из-за событий в Иране

Атака США на Иран спровоцировала тяжелейшие экономические последствия, которые уже начали проявляться в азиатском регионе из-за остановки поставок топлива, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, масштаб бедствия для мирового рынка окажется «просто невиданным».

Представьте, что мы все стоим на полу, центр которого вдруг начал проваливаться. Те, кто в середине, уже полетели вниз, но даже те, кто по краям, чувствуют беду, — высказался Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что Азия стала первой частью мира, по которой конфликт ударил столь ощутимо, парализовав привычные энергетические маршруты. По его словам, даже те страны, которые находятся в стороне от эпицентра боевых действий, скоро почувствуют на себе разрушительный эффект.

Ранее профессор университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бесселя заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива фактически парализовала поставки СПГ из Катара, в результате стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров, отметил эксперт.