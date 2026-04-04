Экс-аналитик ЦРУ предупредил о разрушительном кризисе из-за событий в Иране

04 апреля 2026 в 10:10

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: атака США на Иран вызвала невиданный кризис экономики

Атака США на Иран спровоцировала тяжелейшие экономические последствия, которые уже начали проявляться в азиатском регионе из-за остановки поставок топлива, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, масштаб бедствия для мирового рынка окажется «просто невиданным».

Представьте, что мы все стоим на полу, центр которого вдруг начал проваливаться. Те, кто в середине, уже полетели вниз, но даже те, кто по краям, чувствуют беду, — высказался Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что Азия стала первой частью мира, по которой конфликт ударил столь ощутимо, парализовав привычные энергетические маршруты. По его словам, даже те страны, которые находятся в стороне от эпицентра боевых действий, скоро почувствуют на себе разрушительный эффект.

Ранее профессор университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бесселя заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива фактически парализовала поставки СПГ из Катара, в результате стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров, отметил эксперт.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

