МИД Ирана поставил точку в вопросе переговоров в Исламабаде

Тегеран не отказывался от идеи переговоров в Исламабаде, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. Однако страну волнуют условия прекращения конфликта, уточнил он.

Мы очень благодарны Пакистану за его усилия и не отказывались ехать в Исламабад [на переговоры]. Нас волнуют условия окончательного прекращения незаконной войны, которая нам навязана, — отметил Аракчи.

Ранее сообщалось, что Иран требует уважать его право на мирный атом. Дипломатический источник в Исламской Республике заявил, что это одно из условий завершения конфликта с США и Израилем. По его словам, при этом переговоров между Тегераном и Вашингтоном с начала конфликта не было.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками.

Тем временем бывший госсекретарь Кондолиза Райс, считающаяся одним из ключевых архитекторов вторжения США в Ирак в 2003 году, выразила сомнение в том, что американский лидер Дональд Трамп сможет добиться свержения власти в Иране.