04 апреля 2026 в 14:36

МИД Ирана поставил точку в вопросе переговоров в Исламабаде

МИД: Иран не отказывался от переговоров в Исламбаде

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press
Тегеран не отказывался от идеи переговоров в Исламабаде, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. Однако страну волнуют условия прекращения конфликта, уточнил он.

Мы очень благодарны Пакистану за его усилия и не отказывались ехать в Исламабад [на переговоры]. Нас волнуют условия окончательного прекращения незаконной войны, которая нам навязана, — отметил Аракчи.

Ранее сообщалось, что Иран требует уважать его право на мирный атом. Дипломатический источник в Исламской Республике заявил, что это одно из условий завершения конфликта с США и Израилем. По его словам, при этом переговоров между Тегераном и Вашингтоном с начала конфликта не было.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками.

Тем временем бывший госсекретарь Кондолиза Райс, считающаяся одним из ключевых архитекторов вторжения США в Ирак в 2003 году, выразила сомнение в том, что американский лидер Дональд Трамп сможет добиться свержения власти в Иране.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

