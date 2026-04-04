Журналисты The New York Times сели в лужу с расшифровкой НАТО Журналисты NYT по ошибке назвали НАТО североамериканской организацией

Американское издание The New York Times снова оказалось в центре скандала из-за нелепой ошибки в расшифровке аббревиатуры НАТО, сообщает Telegram-канал Mash. В пятничном выпуске авторы назвали альянс «Организацией Североамериканского договора» вместо «Североатлантического».

Ошибку первым заметил редактор Politico Саша Иссенберг, после чего соцсети захлестнула волна критики в адрес редакции, которую вновь упрекнули в слабом знании географии и истории. Масштаб оплошности оказался настолько серьезным, что главному редактору Джозефу Кану пришлось выступить с публичными извинениями. Руководство газеты приняло решение отозвать и полностью перепечатать весь тираж. Речь идет о 760 тысячах экземпляров, которые из-за одной неверной расшифровки отправились в утиль.

Ранее депутаты Европейского парламента во время опроса не смогли правильно показать Иран на карте мира. Некоторые члены ЕП путали Исламскую Республику с другими государствами. Евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц показала на карте Болгарию, полагая, что это Иран. Ее коллега Фабьенн Келлер искала Иран, указав на территорию Турции.