В Баку выступили с заявлением по случаю Дня геноцида азербайджанцев МИД Азербайджана: Баку никогда не забудет геноцид 1918 года

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по случаю Дня геноцида азербайджанцев. В ведомстве заявили, что ровно 108 лет назад армянскими радикальными группировками были совершены массовые убийства. Мишенями радикалов стали мирные жители, а также религиозное и культурное наследие Азербайджана.

Исполняется 108 лет со дня чудовищных массовых убийств, совершенных против нашего народа радикальными армянскими группировками, — говорится в сообщении.

По данным МИД, массовые убийства совершались в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване и Иреване. Жертвами радикалов стали десятки тысяч азербайджанцев.

Ведомство добавило, что политика геноцида продолжилась в последующие периоды и к концу XX века приобрела систематический характер в виде массовой депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении. Падение Азербайджанской Демократической Республики помешало дать преступлениям радикалов оценку. Однако после восстановления независимости Азербайджана президентом Гейдаром Алиевым был подписан указ «О геноциде азербайджанцев», который дал политико-правовую оценку случившимся в 1918 году событиям.

Азербайджанский народ никогда не забудет эти кровавые страницы своей истории. В День геноцида азербайджанцев — 31 марта — мы с глубокой скорбью чтим светлую память всех наших соотечественников, ставших жертвами этнической ненависти и геноцида, — подытожили дипломаты.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы. По его словам, Баку необходимо было добиться справедливости на международной арене и обличить военные преступления Армении, и это удалось сделать.