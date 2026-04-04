Жителя Ярославля едва не забили насмерть подростки

Группа подростков избила прохожего, который попытался пресечь порчу общедомового имущества, рассказал Telegram-канала «Ярославль онлайн». Инцидент произошел 3 апреля на улице Угличской после того, как мужчина сделал замечание юношам, ломавшим дверь в подъезд.

Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние: после того как мужчина толкнул одного из оппонентов, остальные подростки набросились на него и начали избивать. Обстоятельствами происшествия заинтересовались правоохранительные органы. Полиция и прокуратура инициировали проверку по факту нападения и занимаются установлением личностей участников драки.

Ранее группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь, ему сломали нос и нанесли множественные травмы. Также у несовершеннолетнего требовали 40 тыс. рублей в качестве «компенсации». Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Жестокую расправу с подростком сняли на видео.