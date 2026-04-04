04 апреля 2026 в 13:07

«Сатанизм как он есть»: Захарова о награждении Зеленским Каллас

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова сравнила с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) награждение главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас орденом княгини Ольги. Государственную награду ей передал президент Украины Владимир Зеленский.

Дипломат напомнила о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), рейдерских захватах храмов, изъятии святынь и травле священнослужителей.

И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть, — написала Захарова.

Ранее журналист Алекс Христофору заявил, что Каллас, как бывший премьер Эстонии, не должна посещать Киев после инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике. По его словам, такие действия дипломата оскорбили Таллин и весь Евросоюз. Он отметил, что Каллас могла бы проигнорировать поездку в Киев после падения беспилотника возле жилых домов, но она не сделала этого и не отменила свой визит.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
