«Сатанизм как он есть»: Захарова о награждении Зеленским Каллас

«Сатанизм как он есть»: Захарова о награждении Зеленским Каллас

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) награждение главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас орденом княгини Ольги. Государственную награду ей передал президент Украины Владимир Зеленский.

Дипломат напомнила о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), рейдерских захватах храмов, изъятии святынь и травле священнослужителей.

И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть, — написала Захарова.

Ранее журналист Алекс Христофору заявил, что Каллас, как бывший премьер Эстонии, не должна посещать Киев после инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике. По его словам, такие действия дипломата оскорбили Таллин и весь Евросоюз. Он отметил, что Каллас могла бы проигнорировать поездку в Киев после падения беспилотника возле жилых домов, но она не сделала этого и не отменила свой визит.