Представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала западную демократию в своем Telegram-канале карикатурой из журнала «Крокодил» под названием «Руки загребущие», автором которой стал художник Владимир Уборевич-Боровский. На рисунке человек с нашивкой US через шланг как бы «высасывает» нефть из Персидского залива. Внизу изображены нефтяные вышки и военная техника как символ контроля над регионом.

Западная демократия имеет глубокие исторические корни, уходящие в шахты и штольни — хокку, — написала она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет вскоре «легко открыть» Ормузский пролив. Хозяин Белого дома отметил, что «это стало бы фонтанирующей нефтяной скважиной».

До этого СМИ писали, что готовность американского президента атаковать противников на Ближнем Востоке и дестабилизировать союзников на европейской арене грозит ввергнуть мир в «новую ядерную эру». По словам аналитиков, действия Трампа могут вызвать «цепную реакцию», в случае которой ядерное оружие появится у многих стран.