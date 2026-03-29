29 марта 2026 в 11:35

Трампа обвинили в попытках ввергнуть мир в «новую ядерную эру»

Bloomberg: система контроля над ядерными вооружениями может рухнуть из-за Трампа

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Готовность американского президента Дональда Трампа атаковать противников на Ближнем Востоке и дестабилизировать союзников на европейской арене грозит ввергнуть мир в «новую ядерную эру», передает Bloomberg. По словам аналитиков, действия хозяина Белого дома могут вызвать «цепную реакцию», в случае которой ядерное оружие появится у многих стран.

Ранее российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По словам военкора, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу Военно-морских сил США в регионе. Другим способом «разошедшегося» Трампа остановить невозможно, объяснил он.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что удары по ядерным объектам Ирана грозят масштабным радиоактивным загрязнением. По словам дипломата, противники Тегерана продолжают наращивать эскалацию, невзирая на риск тяжелых последствий.

Дональд Трамп
ядерное оружие
США
Ближний Восток
