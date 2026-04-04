Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Фламинго» и 308 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные силы также ликвидировали шесть управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», — уточнили в министерстве.

Помимо этого, военные при помощи авиации, дронов, ракет и артиллерии нанесли поражение объектам инфраструктуры противника. Под удар попали аэродромы, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее ветеран специальной военной операции Андрей Мазуренко рассказал, что прослушивал переговоры польских наемников и охотно отвечал им на польском: «Бобр, курва» (на польском Kurwa — это ругательство с дословным смыслом «проститутка»). Он заявил, что не раз вступал в психологические дуэли с наемниками из Польши, Франции и Германии.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли около 8840 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе Минобороны России добавили, что наибольший урон противник понес в зоне ответственности группировки «Центр» — свыше 2545 человек. Группировки «Восток» и «Север» ликвидировали 1960 и 1535 бойцов ВСУ соответственно.