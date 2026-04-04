04 апреля 2026 в 11:44

Охранники мэра Лондона потеряли на улице сумку с пулеметом

Садик Хан Садик Хан Фото: Jacqueline Lawrie/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники охраны мэра Лондона Садика Хана были отстранены от работы после потери сумки с огнестрельным оружием и боеприпасами, сообщает Sky News. По информации телеканала, внутри оставленной у дома чиновника сумки находились пистолет-пулемет Heckler & Koch, пистолет Glock, электрошокер и запас патронов.

Вооруженная полиция, охранявшая мэра Лондона Садика Хана, оставила сумку с оружием на улице около его дома, что стало шокирующей халатностью в ​​обеспечении безопасности, — говорится в сообщении.

Снаряжение обнаружил случайный прохожий, который незамедлительно вызвал полицию для изъятия опасной находки. По предварительным данным, пятеро охранников допустили халатность, просто забыв сумку на улице во время несения службы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Лондоне достиг критических показателей из-за бездействия Садика Хана. Американский лидер утверждает, что современная столица Британии кардинально отличается от города, который любила его мать, отметив распространенность нападений с ножом и существование районов, куда полиция боится заходить.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

