«Умеет гасить»: Королева ответила на вопросы о сходстве с женой Николаева Наташа Королева заявила, что не видит своего сходства с женой Игоря Николаева

Певица Наташа Королева во время визита в Нижний Новгород заявила, что не видит своего сходства с нынешней супругой ее бывшего мужа композитора Игоря Николаева Юлией Проскуряковой. По мнению артистки, общего у них разве что жизнерадостность, передает Super.

Я думаю, мы совершенно не похожи. Никаким образом. Только, может быть, светлостью и жизнерадостностью, — констатировала она.

При этом Королева считает, что совсем иначе ведет себя в отношениях: сама она была «ураганом» в браке с Николаевым, в то время как Проскурякова «умеет гасить» композитора своим спокойным и гибким характером.

Ранее Королева начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем. Стоимость одного плаката доходила до 950 рублей, альбомов на CD-дисках — 3500 рублей. В ассортименте были также обложки журналов по 700 рублей и открытки по 200 рублей.

Тем временем Игорь Николаев впервые за долгое время появился на публике после перенесенной операции. Он посетил церемонию «Песня года — 2025» в декабре.