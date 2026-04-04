Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 12:00

Заметное похолодание придет в Москву вместе с осадками

Синоптик Ильин: в Москве ожидается похолодание и дожди с мокрым снегом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на неделе с 6 по 12 апреля ожидается похолодание, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в эти дни в столице также возможны дожди, а по ночам — мокрый снег. Температура воздуха при этом, уточнил он, будет меняться от +9 до -2 градусов.

Начнется похолодание при преобладании облачной погоды с прояснениями. С 6 по 8 апреля в Москве воздух днем прогреется до +9 градусов. В ночные и утренние часы — от 0 до +2 градусов. С понедельника по среду ожидаются дожди, по ночам возможен мокрый снег. В четверг похолодает еще сильнее, — сказал Ильин.

Он добавил, что такая погода на самом деле является климатической нормой для начала апреля, а жаркие дни в конце марта — аномалия.

Ранее начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал облачную погоду, похолодание и дожди в Северной столице. По его словам, причиной погодных изменений станут циклоны. Он уточнил, что в Петербурге температура воздуха опустится ниже +10 градусов, и сообщил, что город на несколько дней останется без солнечных лучей.

Максим Ширяев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.