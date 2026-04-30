День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:48

«Доживают»: Ковалев рассказал о настроении уехавших из России артистов

Бизнесмен Ковалев заявил, что на Западе русские артисты никому не нужны

Андрей Ковалев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Покинувшие Россию после начала СВО отечественные артисты тоскуют на Западе, выразил мнение в интервью NEWS.ru предприниматель и певец Андрей Ковалев. По его мнению, уехавших исполнителей больше всего удручает отсутствие возможности вернуть былую славу.

Дело даже не в деньгах. Исполнителю, который привык к большим площадкам и энергии от зрителей, в малых залах тоскливо. Они теперь просто доживают свой век [за границей]. Допустим, я еще понимаю деятелей культуры в 1917 году — произошла революция и стоял вопрос, смерть или эмиграция. А этим что грозило? Ничего, — недоумевает собеседник.

Он добавил, что большинство покинувших РФ исполнителей не нужны западному зрителю. Поэтому многим из них, сейчас проживающих в США, Франции, Испании, приходится работать в сфере обслуживания, поделился Ковалев.

Мне жалко «Мумий Тролля», «Сплин». Хорошие группы были. Что они на этом западе забыли? Сейчас кто-то [из артистов и музыкантов] там посуду моет, кто-то курьером трудится. Их концерты там точно не нужны. Ну максимум могут собрать в маленьком зале несколько десятков человек. А в России стадионы собирали, — напомнил певец.

Ранее Ковалев предположил, что Алла Пугачева покинула Россию под влиянием своего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вернуться на родину артистка сможет, но только «через покаяние», считает общественник.

До этого украинский режиссер-документалист и писатель Юрий Кот предположил, что певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына. По его словам, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции.

Культура
Россия
артисты
иноагенты
Виктория Катаева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.