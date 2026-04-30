«Зеленский не контролирует ВСУ»: депутат о возможном перемирии на 9 Мая Депутат Чепа: ВСУ будут срывать перемирие на 9 Мая больше 2 тыс. раз

Вооруженные силы Украины будут срывать возможное перемирие с РФ на 9 Мая более 2 тыс. раз, поскольку украинский президент Владимир Зеленский фактически не контролирует свои войска, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Москва снова демонстрирует стремление к миру, однако Киев, скорее всего, проигнорирует это предложение.

На сегодняшний день было предложено очередное перемирие со стороны России, но я абсолютно уверен, что со стороны Украины будут нарушения. Мы помним, что на Пасху их было около 2 тыс. штук. Сейчас нарушения будут, скорее всего, принципиальные, и их может быть еще больше. Украинские войска специально будут так делать. Я понимаю, что Зеленский не контролирует ВСУ. Думаю, что сейчас Украина не воспримет это предложение России, хотя мы все время показываем свое стремление к миру и постоянно поддерживаем готовность к переговорам, — сказал Чепа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора направили Зеленскому и всему миру четкий сигнал. По словам западных журналистов, одним из свидетельств готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта стала инициатива о перемирии на 9 Мая, последовавшая за предыдущим пасхальным прекращением огня.